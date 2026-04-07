Белоусов заявил, что набор контрактников идет с опережением

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Планы по набору контрактников для российской армии выполняются, особое внимание уделяется войскам беспилотных систем, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Могу сказать только, что оно идет с опережением. Все планы мы выполняем, формируем новые части, подразделения", - сказал Белоусов на видео, которое распространило Минобороны РФ во вторник. Так министр ответил на вопрос о том, как идет комплектование армии контрактниками.

"Сейчас особый акцент делается на подготовку, на слаживание подразделений. Я уже сказал, что особо это касается войск беспилотных систем", - сказал Белоусов во время совместной с мэром столицы Сергеем Собяниным проверки военного комиссариата и единого центра призыва Москвы.