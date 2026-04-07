В Северной Осетии создали мобильные огневые группы для борьбы с БПЛА

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Северной Осетии сформировали мобильные огневые группы для борьбы с БПЛА, сообщило управление ФСБ по республике.

"В связи с возрастанием угроз совершения в РСО-Алания террористических актов с применением беспилотных летательных аппаратов оперативным штабом в РСО-Алания сформированы мобильные огневые группы для обеспечения безопасности важных объектов", - говорится в сообщении.

Жителей республики УФСБ попросило сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранителям.