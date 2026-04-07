Лавров встретился с кандидатом на должность генсека ООН

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник провел встречу в Москве с кандидатом на должность генсекретаря ООН Ребекой Гринспан, в ходе которой сторонами была подтверждена приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах, сообщили в МИД РФ.

"С.В.Лавров довел до Р.Грипспан позицию российской стороны о необходимости для претендентов на высший ооновский пост строго соблюдать принципы Устава ООН, проводить беспристрастную линию в интересах всех государств-членов и адаптирования Всемирной организации к многополярным реалиям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

На Смоленской площади отметили, что Гринспан "представила свою предвыборную программу с акцентом на подходы к реагированию на вызовы современности, выстраиванию текущей деятельности ООН и осуществлению преобразований, направленных на полноценное восстановление ее эффективности и оперативного потенциала".

"С обеих сторон подтверждена приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах", - сообщили в МИД РФ.