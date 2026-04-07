Экс-замдиректору Росгвардии Милейко ужесточили наказание до 8 лет 6 месяцев

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд удовлетворил представление прокуратуры, требовавшей ужесточения наказания бывшему заместителю директора Федеральной службы войск национальной гвардии Сергея Милейко и директора ООО "СпецШвейСнаб" Игоря Шальнова по делу о хищении средств, выделенных на вещевое обеспечение Росгвардии.

"В отношении Милейко изменен приговор с 7 лет до 8 лет 6 месяцев, в отношении Шальнова с 6 лет 6 месяцев до 7 лет колонии", - сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

В свою очередь в Главной военной прокуратуре добавили, что Милейко также лишен госнаграды.

В январе Московский гарнизонный военный суд приговорил Милейко к 7 годам колонии со штрафом в размере 880 тыс. рублей, лишения воинского звания "генерал-лейтенант запаса" и права в течение трех лет занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления. Шальнов был приговорен к 6 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей.

Оба фигуранта признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

В суде установлено, что с ноября 2017 г. по сентябрь 2019 г. Милейко и Шальнов, действуя организованной группой, похитили свыше 250 млн рублей, выделенных на оплату государственного оборонного заказа вещевого имущества для нужд Росгвардии. Похищенные денежные средства после обналичивания через подконтрольные Шальнову фирмы, а также зависимых от него физических лиц были распределены между соучастниками", - добавили в ведомстве.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин пояснял "Интерфаксу", что материалы, заинтересовавшие следствие, были собраны службой собственной безопасности ведомства и переданы в прокуратуру. По его словам, в 2019 году по инициативе руководства Росгвардии контракт с генералом Милейко был досрочно расторгнут. Он курировал в ведомстве вопросы тылового обеспечения войск.