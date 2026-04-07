Арестован экс-министр тарифной политики Красноярского края

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Железнодорожный суд Красноярска арестовал до 5 июня экс-министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева по делу о взятке, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов региона во вторник.

Накануне Ананьев был задержан по подозрению в преступном сговоре с представителем ООО "Сила Сибири" и коррупции.

Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый получил 5 млн рублей за помощь по включению компании в перечень территориальных сетевых организаций и другое содействие.

Он уволен с поста министра.