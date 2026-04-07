Главы МИД РФ и ОАЭ обсудили ситуацию в регионе Персидского залива

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян во вторник по телефону обсудили эскалацию обстановки в зоне Персидского конфликта и подтвердили поддержание координации для мирного урегулирования ситуации, сообщает МИД РФ.

"Проведен доверительный обмен мнениями относительно продолжающейся беспрецедентной эскалации военно-политической обстановки в зоне Персидского залива. Подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий, которые приводят к человеческим жертвам и наносят серьезный урон жизненно важной гражданской инфраструктуре, в том числе в странах, не принимающих участия в вооруженной конфронтации", - заявил МИД РФ.

"Подтвержден взаимный настрой на поддержание плотной внешнеполитической координации между Москвой и Абу-Даби с целью содействия мирному урегулированию кризиса на Ближнем Востоке на основе международного права и при безусловном учете законных интересов государств региона", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, в ходе беседы рассмотрены "некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития российско-эмиратского стратегического партнерства в русле выполнения договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне".