Экспортные перевозки пиломатериалов по сети РЖД в марте выросли на 21% м/м

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Объем экспортных перевозок лесных грузов по сети РЖД в марте составил 995,02 тыс. тонн, что на 16,8% больше, чем в предыдущем месяце, следует из данных транспортной статистики.

Всего за I квартал 2026 года на экспорт железнодорожным транспортом было поставлено 2 млн 592,8 тыс. тонн лесных грузов.

Пиломатериалов по сети РЖД в марте было экспортировано 626,3 тыс. тонн, это на 21% превышает показатель за февраль этого года. За январь-март экспортные перевозки пиломатериалов составили 1 млн 552 тыс. тонн.

Поставки фанеры и шпона за рубеж по сети РЖД выросли в марте на 30,6%, до 101,9 тыс. тонн. В I квартале было перевезено на экспорт 255,1 тыс. тонн фанеры и шпона.

Экспорт ДСП с использованием ж/д-инфраструктуры составил в марте 122,9 тыс. тонн, или на 4% больше, чем в феврале. За январь-март 2026 года за границу поставлено 358,1 тыс. тонн этой продукции.

Вывоз из РФ необработанной древесины в марте 2026 года по сети РЖД составил 139 тыс. тонн, превысив на 4,6% показатель февраля, за январь-март экспорт "кругляка" составил 402,6 тыс. тонн.

Внутрироссийские перевозки лесных грузов по сети РЖД в марте выросли по отношению к предыдущему месяцу на 23%, до 1 млн 845,9 тыс. тонн. Объем перевозок продукции лесопромышленного комплекса по стране за I квартал 2026 года составил 4 млн 858 тыс. тонн.