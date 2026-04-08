Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 8 апреля снижена на 21%, до 561,5 руб./т

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 8 апреля составляет 561,5 рубля против 707,8 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снижена на 21%.

Пошлина на экспорт ячменя, которая длительное время была нулевой, составляет 540,8 рубля за тонну. Пошлина на кукурузу снижена до 85,6 рубля с 212,2 рубля за тонну (в 2,5 раза).

Эти ставки будут действовать по 15 апреля включительно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $231,3 за тонну пшеницы ($230,5 за предыдущий период), $229,4 - за тонну ячменя ($211,6), $221,4 - за тонну кукурузы ($220,4).

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.