Пошлина на экспорт пшеницы с 15 апреля снизится до 329 рублей за тонну

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 15 апреля составит 329 рублей против 561,5 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизится на 41,4%.

Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы опять станут нулевыми - с соответственно 540,8 рубля и 85,6 рубля за тонну на текущей неделе.

Эти ставки будут действовать по 22 апреля включительно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $233,3 за тонну пшеницы ($231,3 за предыдущий период), $218,2 - за тонну ячменя ($211,6), $222,2 - за тонну кукурузы ($221,4).

Россия ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 875 рублей за тонну.