Следствие начало проверку по факту гибели людей в штольне в Приамурье

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Следователи начали проверку обстоятельств гибели людей в штольне в Амурской области, сообщает региональное СУ СКР.

"Предварительно установлено, что 7 апреля в дневное время трое мужчин самовольно спустились в неэксплуатируемую штольню, расположенную в районе поселка городского типа Токур Селемджинского района. При обрушении пород один из них смог выбраться самостоятельно", - говорится в сообщении.

Мазановским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Амурской области по факту гибели двух мужчин организовано проведение проверки.

Как сообщалось, тела под завалами в штольне в Селемджинском районе обнаружили горные спасатели.