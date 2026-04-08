Два человека погибли при обвале в штольне в Приамурье

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Обвал породы произошел в Амурской области в неэксплуатируемой штольне, под завалами оказались люди, сообщает региональный главк МЧС России.

"По оперативной информации, в штольне в районе поселка Токур находились три человека. При обрушении один из них выбрался самостоятельно, двое остались под завалами. К месту происшествия из Благовещенска была направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области", - говорится в сообщении.

В Селемджинский район на вертолете Ми-8 прибыли 14 горноспасателей ВГСЧ МЧС России из Хабаровского края. При проведении поисковых работ специалисты обнаружили тела двух погибших.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности уточняет, что по предварительной информации люди проникли в штольню самостоятельно.