Рынок акций РФ открылся снижением на новостях о временном прекращении ударов по Ирану

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду снижается на нефтегазовых бумагах вслед за упавшей нефтью (фьючерс на Brent откатился ниже $95 за баррель) на новостях о приостановке на две недели ударов США по Ирану и подготовке к переговорам сторон по завершению конфликта. Индекс IMOEX2 за минуту торгов снизился на 1,6%, в район 2750 пунктов.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2751,98 пункта (-1,6%); лидируют в снижении акции "Роснефти" (-7,2%), "Татнефти" (-6,6%), "ЛУКОЙЛа" (-4,3%), "НОВАТЭКа" (-4%), "ФосАгро" (-3,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 апреля, составляет 78,7496 руб. (+2,19 копейки).

Подешевели также акции "Совкомфлота" (-3,1%), "Газпрома" (-2,4%), "Русала" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,6% и -1,3% "префы"), АФК "Система" (-0,6%), "ВК" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%).

Подорожали акции "Полюса" (+2,6%), "Норникеля" (+0,9%), "НЛМК" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

В ночь на среду президент США Дональд Трамп заявил, что согласен приостановить удары по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. "С учетом согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран на две недели", - написан Трамп в Truth Social.

Он отметил, что удары приостановит и Иран. "Это будет двустороннее перемирие", - подчеркнул президент США.

По его словам, это решение он принял после бесед с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и главой ВС Пакистана Асимом Муниром, которые "просили остановить разрушительные действия" в отношении Ирана.

Также Трамп заявил, что все цели военной операции против Ирана достигнуты. "Мы уже выполнили и даже перевыполнили все поставленные военные задачи", - написал он в соцсети Truth Social, объясняя, почему согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил от Ирана предложение по сделке и готов к дальнейшим переговорам. "Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем, что оно является приемлемой основой для переговоров", - написал Трамп в соцсети Truth Social. По его мнению, двухнедельный срок, отведенный на временное прекращение огня, позволит окончательно согласовать все пункты.

Израиль поддерживает достигнутое между США и Ираном двухнедельное соглашение о прекращении огня при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны региона", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Администрация президента США готовится к переговорам по Ирану, в которых, вероятно, примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сообщил телеканал CNN.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках накануне наблюдались продажи на фоне сохранения высоких рисков эскалации напряженности на Ближнем Востоке и еще большего ускорения инфляции. Индексы Мосбиржи и РТС во вторник протестировали отметки локальных сопротивлений 2800 пунктов и 1120 пунктов соответственно, после чего начали корректироваться вместе с нефтью.

Тем не менее российский рынок, вероятно, сможет почувствовать позитивный эффект при различных вариантах развития ближневосточного кризиса, считает аналитик. В случае деэскалации на Ближнем Востоке покупки могут вернуться на "широкий рынок" на ожиданиях возвращения внимания к вопросу украинского урегулирования, полагает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, индекс МосБиржи смог протестировать во вторник важный уровень 2800 пунктов, но каких-то новых значимых драйверов роста за последнее время не появилось, и инвесторы по привычке отыгрывали рост цен на нефть на ожиданиях обещанной Трампом резкой эскалации иранской войны, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи остается под нижней границей среднесрочного восходящего канала, а также 50-дневной скользящей средней (2802 пункта) и сопротивления 2800 пунктов. В связи с этим сохраняется вероятность возобновления снижения с целью в районе поддержки 2700 пунктов, считает Додонов.

В США накануне выросли индексы акций S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,1%), но просел Dow Jones (-0,2%). Все три индикатора несли потери большую часть сессии и перешли к восстановлению лишь к ее концу на фоне сигналов о прогрессе в переговорах между США и Ираном.

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф вечером во вторник обратился с призывом к президенту США Дональду Трампу, попросив его на две недели продлить срок для заключения соглашения с Ираном. Он также призвал Тегеран открыть Ормузский пролив на соответствующий период "в качестве жеста доброй воли".

Шариф отметил, что дипломатические усилия, направленные на завершение конфликта, "развиваются устойчиво, решительно и значительно" и имеют шансы дать значимый результат в ближайшем будущем.

Заявления Шарифа породили надежды на то, что американский президент не исполнит ранее озвученных угроз: Трамп пригрозил Ирану уничтожением его цивилизации, если Тегеран не заключит соглашение с Вашингтоном до 3:00 мск в среду.

В ближайшую пятницу министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в марте. Они дадут представление о том, насколько сильно ближневосточный конфликт успел отразиться на инфляции в Штатах.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 5%, австралийский индекс ASX Australia - на 2,7%, южнокорейский Kospi - на 6,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,7%), раллируют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 2,2-3%).

На нефтяном рынке утром в среду цены упали на новостях о временном прекращении огня на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в среду составила $94,61 за баррель (-13,4% и -0,5% во вторник), майская цена фьючерса на WTI - $96,35 за баррель (-14,7% и +0,5% накануне).

Минэнерго США накануне, до заявлений Трампа по Ирану, снова резко повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2026 год - с $78,84 до $96 за баррель.

По оценке министерства, средняя цена нефти в марте находилась на уровне $103 за баррель против $71 за баррель в феврале (без учета последнего дня месяца, когда начались боевые действия на Ближнем Востоке и резко выросли котировки - ИФ). Аналитики ведомства ожидают, что котировки на эталонный сорт нефти достигнут своего пика во втором квартале и составят в среднем $115 за баррель в этот период, после чего перейдут к снижению по мере постепенного восстановления добычи и поставок.

Прогноз стоимости Brent на 2027 год был повышен с $64,47 до $76,09 за баррель. В ведомстве отметили, что данный прогноз в значительной степени зависит от продолжительности ближневосточного конфликта и связанных с ним перебоями в поставках.