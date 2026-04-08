Вэнс, Уиткофф и Кушнер могут принять участие в переговорах с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (слева направо) Фото: Nathan Howard - Pool/Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа готовится к переговорам по Ирану, в которых, вероятно, примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сообщает телеканал CNN.

"Ведутся дискуссии о прямых переговорах, но ничего не является окончательным, пока президент (США Дональд Трамп - ИФ) или Белый дом не объявят об этом официально", - заявила CNN пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя возможный состав американкой делегации.

Ранее президент Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану.

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана.