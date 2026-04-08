Почти 4 тыс. домов в Саратове остались без воды из-за аварии на водоканале

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Водоканал Саратова устраняет крупную аварию на сетях, оставившую без холодной и горячей воды жителей трех районов города, сообщает пресс-служба муниципального предприятия.

Авария произошла на улице Зеленоостровская. Отключено холодное и горячее водоснабжение жителей Волжского, Кировского и Гагаринского районов, уточнили "Интерфаксу" в мэрии.

"Всего в зоне отключения оказалось 3 тыс. 933 жилых дома и 29 объектов социальной сферы", - сказал собеседник агентства.

Устранить аварию планируется до полуночи.