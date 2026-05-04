Часть Прокопьевска осталась без холодной воды из-за аварии

Горожанам посоветовали отстаивать и кипятить воду в течение десяти дней

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Зенковском районе Прокопьевска отключили холодное водоснабжение из-за аварийных работ, сообщила мэрия города.

"В связи с аварийными работами по улице Захаренко с 12:00 по местному времени до окончания работ будет прекращена подача холодной воды в Зенковском районе", - говорится в сообщении.

Под отключение попали несколько микрорайонов города: Углекоп, Спиченково, Зенково, Маганак. Также отключения затронули Зенковский парк и поселок Калачево.

Местным жителям рекомендовано отстаивать и кипятить воду в последующие 10 дней.

В пресс-службе администрации Прокопьевска "Интерфаксу" уточнили, что восстановительные работы уже идут, подача ресурса может быть возобновлена в течение нескольких часов.