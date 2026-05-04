Поиск

Часть Прокопьевска осталась без холодной воды из-за аварии

Горожанам посоветовали отстаивать и кипятить воду в течение десяти дней

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Зенковском районе Прокопьевска отключили холодное водоснабжение из-за аварийных работ, сообщила мэрия города.

"В связи с аварийными работами по улице Захаренко с 12:00 по местному времени до окончания работ будет прекращена подача холодной воды в Зенковском районе", - говорится в сообщении.

Под отключение попали несколько микрорайонов города: Углекоп, Спиченково, Зенково, Маганак. Также отключения затронули Зенковский парк и поселок Калачево.

Местным жителям рекомендовано отстаивать и кипятить воду в последующие 10 дней.

В пресс-службе администрации Прокопьевска "Интерфаксу" уточнили, что восстановительные работы уже идут, подача ресурса может быть возобновлена в течение нескольких часов.

Прокопьевск Кемеровская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Для аэропорта "Домодедово" отменили ограничения

Около 20 БПЛА сбито в Ростовской области

Дрон попал в здание в районе Мосфильмовской

Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы закроют 4 мая

 Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы закроют 4 мая

Трамп назвал позитивными контакты его переговорщиков с Ираном

Катамаран с 12 пассажирами на борту перевернулся в Красногорске

Что произошло за день: воскресенье, 3 мая

Четверо погибших обнаружены после обрушения на угольном разрезе в Магаданской области

Работа аэропорта Внуково частично ограничена
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9222 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2019 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов