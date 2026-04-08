Три человека пострадали из-за массированной атаки ВСУ по Луганску

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в ночь на среду нанесли массированный удар беспилотниками по Луганску, в результате атаки ранены три человека, сообщили в правительстве Луганской народной республики.

"Сегодня ночью Луганск подвергся массированной атаке ВСУ. Вражеские БПЛА ударили по многоквартирным домам и частному сектору в Артемовском районе города", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.

В нем уточняется, что в результате атаки три человека получили ранения.

"Они оперативно доставлены в больницу, медики оказывают необходимую медицинскую помощь. Остальные жители повреждённых домов эвакуированы, в их числе ребенок", - добавили в правительстве ЛНР.