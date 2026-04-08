Житель ЛНР ранен в результате атаки БПЛА

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Старобельском районе Луганской народной республики дрон атаковал автомобиль жителя Шульгинок, владелец машины едва не погиб, сообщила через пресс-службу правительства ЛНР глава Минздрава Наталия Пащенко.

Пострадавший госпитализирован с множественными осколочными ранениями и тяжелым переломом предплечья.

"Состояние пациента стабильно тяжелое. После тщательного обследования ему проведена лапароскопическая операция. Медики работают с ним, надеемся, что все будет хорошо", - добавила министр.