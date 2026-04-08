Крымчанку заподозрили в передаче Украине данных о российских военных объектах

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Жительница Крыма задержана по подозрению в передаче украинской военной разведке информации о дислокации объектов Минобороны России, ПВО, кораблях в Керченском проливе, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанная связалась через интернет с сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины и по его заданию собирала и передавала сведения о местах дислокации военных объектов, средств ПВО, военнослужащих, кораблях. В ФСБ добавили, что женщина лично находилась в районе Крымского моста и "координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту "Кавказ".

Украинская спецслужба оплачивала ей эти сведения через криптокошелек.

Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении задержанной возбуждено дело о госизмене.