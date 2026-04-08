Житель Тамбовской области получил 18 лет заключения за госизмену

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал 38-летнего жителя Моршанска виновным в госизмене (ст. 275 УК), финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК) и призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК), сообщила прокуратура Тамбовской области.

Он приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на один год и штрафом в размере 550 тысяч рублей. Также суд лишил его на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей. Приговор в законную силу не вступил.

Суд установил, что в феврале 2023 года обвиняемый передал информацию Главному управлению разведки Минобороны Украины о месте дислокации личного состава и спецтехники подразделений, принимающих участие в специальной военной операции. Кроме того, он размещал комментарии в мессенджере с призывами к насилию в отношении российских военнослужащих.

Преступления были выявлены и расследованы сотрудниками УФСБ по Тамбовской области.

Тамбовская область Украина Моршанск ФСБ
