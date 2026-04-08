Правительство утвердило план по реализации Стратегии государственной национальной политики

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Правительство организует мониторинг информационного пространства в целях своевременного противодействия экстремизму и возникновению межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Это одно из мероприятий трехлетнего плана реализации Стратегии государственной национальной политики, сообщает сайт правительства.

"Подписано распоряжение об утверждении плана мероприятий по реализации в 2026-2028 годах Стратегии государственной национальной политики России на период до 2036 года", - сказано в сообщении.

План подготовили с учетом предложений федеральных органов власти, научных и общественных организаций. В нем 172 мероприятия, распределенные по четырём разделам.

Мероприятия одного из разделов направлены на обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия, противодействия экстремизму и возникновению конфликтов на национальной и религиозной почве. "В нем предусмотрено проведение мониторинга информационного пространства для своевременного выявления и реагирования на такие угрозы, экспедиционных и научных исследований межнациональных (межэтнических) отношений и религиозной ситуации в регионах, а также различных тематических форумов, выставочных и культурно-просветительских проектов, совершенствование механизмов содействия адаптации иностранных граждан к условиям жизни в российском обществе", - отмечается в сообщении.

В раздел "Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей" вошли инициативы, посвященные Дню русского языка, в том числе за рубежом: ежегодное проведение всероссийского конкурса сочинений, форума переводчиков языков народов России на русский язык, реализация литературно-патриотического проекта "Русские чтения", а также обеспечение затрат, связанных с подготовкой и выпуском серии Антологий литератур народов России.

Кроме того, предусмотрено создание виртуальных читальных залов на русском языке и электронных мобильных библиотек в зарубежных странах.

Запланировано проведение мероприятий и проектов патриотической направленности, разработка и внедрение в школьные образовательные программы аудиовизуальных материалов по изучению культурных ценностей и традиций народов России.

Также в этот раздел включены инициативы, направленные на сохранение и развитие культуры межнациональных отношений и защиту традиционных российских ценностей. В частности, предусмотрено проведение международной просветительской акции "Большой этнографический диктант", научных конференций и лекций по вопросам государственной национальной политики и межнациональных отношений, фестивалей документального кино, создание памятных мест, связанных с военной историей России, оцифровка и размещение в интернете архивных документов о крупных исторических событиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат, реализация федеральных исторических интернет-проектов на основе архивных документов, развитие сети исторических парков "Россия - моя история".

Мероприятия другого раздела направлены на сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия России. В рамках этой работы запланировано создание центров этнокультурного и языкового образования на базе образовательных организаций с этнокультурным компонентом, внедрение единых образовательных программ и учебников для преподавания языков народов России и государственных языков республик России, проведение фольклорных экспедиций по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния, поддержка развития народных художественных промыслов, фольклорных коллективов и национальных театров, продвижение национальных литератур народов России, развитие туристических маршрутов для популяризации этнокультурного многообразия страны.

Предполагается разработать нейросетевые модели для автоматической обработки языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, издать учебные и методические пособия по таким языкам, проводить форумы, посвящённые коренным народам и их языкам.

В четвертом разделе представлены мероприятия по совершенствованию государственного управления и информационному сопровождению государственной национальной политики.

Стратегия государственной национальной политики России на период до 2036 года была утверждена указом президента в ноябре 2025 года. Целью государственной национальной политики является укрепление единства многонационального народа России и общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного и языкового многообразия для обеспечения развития страны, ее государственной и территориальной целостности, внутренней политической и социальной стабильности.

