Алексей Дюмин отметил важность объединения оцифрованных фондов музеев, архивов и библиотек

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Объекты культурного наследия России необходимо восстанавливать быстро и не допускать их разрушения, заявил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин на заседании комиссии Госсовета "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности".

"Историко-культурное наследие - это наше достояние, более 160 тысяч памятников истории, архитектуры и культуры. И вопросы его сохранения неразрывно связаны с укреплением традиционных духовно-нравственных ценностей народов России; защитой их самобытности, этнокультурного и языкового разнообразия; сплочением в служении Отечеству", - сказал он.

По его словам, комиссия определила ряд ключевых направлений, в числе которых сохранение объектов культурного наследия, малых городов, историко-документального наследия, нематериального наследия народов России, а также сохранение исторической памяти.

Дюмин напомнил, что по поручению президента к 2030 году в стране нужно привести в порядок более тысячи объектов культурного наследия. "Очень важно сделать так, чтобы восстановление этих объектов шло быстрее, чем их разрушение", - подчеркнул секретарь Госсовета.

Он также отметил, что для сохранения историко-документального наследия важно использовать цифровые технологии и искусственный интеллект. "Речь идет о формировании единого информационного пространства знаний на основе оцифрованных библиотек, архивных и музейных фондов", - сказал он.

"Всё это в совокупности формирует культурный код России. Сила нашей страны - в многообразии ее народов. И нужно продумать решения, позволяющие не только сохранять, но и развивать, популяризировать их культуру", - подчеркнул Дюмин.

На заседании был дан старт подготовке к заседанию Госсовета, которое планируется в объявленный президентом Год единства народов России и будет посвящено теме сохранения историко-культурного наследия страны во всем его многообразии.