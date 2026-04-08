В европейской части России восстановлен доступ к услугам спутникового ТВ

Проблемы с доступом возникли в марте после выхода из строя телекоммуникационного спутника

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российский телекоммуникационный космический аппарат "Экспресс-АТ2" занял место вышедшего из строя в марте спутника "Экспресс-АТ1", восстановлен доступ к услугам спутникового телевидения в европейской части России, на Урале и в Западной Сибири, сообщило ФГУП "Космическая связь" (ГП КС) в среду.

"С 8 апреля "Экспресс-АТ2" начал полноценно оказывать услуги для пользователей спутникового телевидения в европейской части России, на Урале и в Западной Сибири. Это позволяет восстановить доступ к услугам спутникового непосредственного вещания для 1,5 млн домохозяйств, пострадавших от аварии на "Экспресс-АТ1", - говорится в сообщении оператора.

В нем отмечается, что три оператора спутникового ТВ уже начали вещание на "Экспресс-АТ2", на борту которого - 16 транспондеров для нужд спутникового телевидения.

"Космический аппарат, который ранее работал для 80 тыс. абонентов на Дальнем Востоке, в течение месяца совершил переход на расстояние 62 тыс. км на высоте 36 500 км. Управление аппаратом осуществляли центры управления полетом ГП КС в Железногорске и Дубне при участии специалистов АО "Решетнев", - сообщили в ГП КС.

Там добавили, что на Дальнем Востоке для пользователей спутникового телевидения продолжает оказывать услуги оператор "Орион Экспресс", вещающий с космического аппарата "Экспресс-АМ5".

7 марта в компании ФГУП "Космическая связь" заявили, что 4 марта телекоммуникационный космический аппарат "Экспресс-АТ1" в результате аварии вышел из строя.

По данным ФГУП, произошло моментальное отключение космического аппарата "в силу неизвестных причин". Попытки восстановить работу спутника не дали результата и его можно считать утерянным, отмечали в компании.

Сообщалось, что специалисты проводят анализ возможных причин аварии.

ФГУП "Космическая связь" объявило конкурс на новый аппарат, который должен полноценно заменить вышедший из строя "Экспресс-АТ1". Новый спутник "Экспресс-АТ3", имеющий такую же зону охвата, должен начать работу на орбите в конце 2030 года. Финансирование проекта будет осуществлено из собственных средств предприятия, сообщили в компании.

По официальной информации, спутник "Экспресс-АТ1" был запущен в 2014 году.