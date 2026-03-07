Поиск

Один из российских телекоммуникационных спутников вышел из строя

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный космический аппарат "Экспресс-АТ1" в результате аварии вышел из строя 4 марта, его можно считать утерянным, сообщили в компании ФГУП "Космическая связь" (ГПКС).

В сообщении компании говорится, что 4 марта произошло "моментальное отключение космического аппарата в силу неизвестных причин". Попытки восстановить работу спутника "не дали нужного результата и теперь спутник можно считать утерянным", - говорится в сообщении.

По данным компании, специалисты проводят анализ возможных причин аварии, а также нейтрализуют ее последствия.

"Для ряда потребителей техническая возможность приема спутникового телевидения будет восстановлена в ближайшие дни, но потребует перенастройки приемного оборудования на другую орбитальную позицию. Для остальных абонентов возможность приема спутникового телевидения появится в течение месяца", - сказано в сообщении.

ФГУП "Космическая связь" объявило конкурс на новый аппарат, который должен полноценно заменить вышедший из строя "Экспресс-АТ1". Новый спутник "Экспресс-АТ3", имеющий такую же зону охвата, должен начать работу на орбите в конце 2030 года. Финансирование проекта будет осуществлено из собственных средств предприятия, сообщили в компании.

По официальной информации, в 2014 году спутник "Экспресс-АТ1" был запущен в рамках самой масштабной в истории РФ программы восполнения и развития космической группировки спутников связи и вещания гражданского назначения.

