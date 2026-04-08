Четыре посольства РФ откроются в ближайшее время в странах Африки

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал скорое открытие четырех новых российских посольств в Африке.

"В настоящее время на континенте действует 45 российских посольств, и ещё четыре откроются в ближайшее время. Останется буквально четыре-пять стран, где нам еще предстоит создать полноценные посольства. Тогда мы стопроцентно охватим весь Африканский континент нашим дипломатическим присутствием", - сказал он, выступая в среду на 46-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.

Лавров отметил: "Хочу особо подчеркнуть: мы достаточно быстро восстанавливаем свое присутствие на Африканском континенте, которое сократилось в период распада СССР".