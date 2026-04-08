ОАЭ выдали России двух мошенников, присвоивших почти 400 млн рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Двое обвиняемых в мошенничестве и незаконной банковской деятельности экстрадированы из ОАЭ в РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Абу-Даби компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов передали представителям РФ двух граждан нашей страны. Один из них обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а другой - в мошенничестве и банковской деятельности без лицензии, совершенных организованной группой в особо крупном размере", - сказала Волк журналистам в среду.

По версии следствия, в 2019 году один из обвиняемых "взял в долг 15 млн рублей у потерпевшего под залог квартир, в действительности ему не принадлежавших" и похитил их. "Кроме того, в 2017 году злоумышленник заключил договор продажи автомобиля премиум-класса, однако своих обязательств не выполнил, а полученные денежные средства присвоил", - отметила представитель МВД.

По данным фактам возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК РФ).

"Второй разыскиваемый, по версии следствия, совершал преступления с 2019 по 2020 год вместе с руководителями и сотрудниками одного из акционерных коммерческих банков города Москвы. Сообщники заключили кредитные договоры между банком и фиктивными организациями, после чего перечислили им денежные средства на общую сумму свыше 370 млн рублей", - сообщила Волк.

Также в период с 2018 по 2020 год фигурант с соучастниками "совершали незаконные банковские операции по переводу денежных средств, в результате чего был получен доход свыше 9 млн рублей". Кроме того в 2019 году разыскиваемый и его сообщник "путем обмана получили доступ к системе "банк-клиент" и оформили перевод денежных средств в размере более 1 млн рублей на подконтрольные расчетные счета".

По данному факту возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 статьи 159) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 статьи 172 УК РФ).