Число подтопленных домов в РФ за неделю выросло в 21 раз - до 192

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Количество подтопленных домов в РФ за неделю выросло в 21 раз - до 192 домов в 91 населенном пункте, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

Ранее, 1 апреля, пресс-служба МЧС РФ информировала, что девять жилых домов, 529 приусадебных участков, 66 участков автодорог и два социально значимых объекта оказались подтоплены в 32 регионах.

"На сегодняшний день в 41 регионе России в 91 населенном пункте остаются подтопленными 192 жилых и дачных дома, 2,5 тыс. приусадебных участков, 119 низководных мостов, 108 участков автомобильных дорог и три социально значимых объекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники МЧС проводят работы, в том числе взрывные, по ослаблению прочности льда на реках. "На 144 участках пиротехническими расчетами использовано более 18,4 тыс. кг взрывчатых веществ. На 9 участках общей протяженностью 637 км помощь в разрушении льда оказывают ледоколы", - добавили в министерстве.

Всего к проведению противопаводковых мероприятий привлекаются 280 человек и 134 единицы техники.