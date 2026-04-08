Число подтопленных домов в РФ за неделю выросло в 21 раз - до 192

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Количество подтопленных домов в РФ за неделю выросло в 21 раз - до 192 домов в 91 населенном пункте, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

Ранее, 1 апреля, пресс-служба МЧС РФ информировала, что девять жилых домов, 529 приусадебных участков, 66 участков автодорог и два социально значимых объекта оказались подтоплены в 32 регионах.

"На сегодняшний день в 41 регионе России в 91 населенном пункте остаются подтопленными 192 жилых и дачных дома, 2,5 тыс. приусадебных участков, 119 низководных мостов, 108 участков автомобильных дорог и три социально значимых объекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники МЧС проводят работы, в том числе взрывные, по ослаблению прочности льда на реках. "На 144 участках пиротехническими расчетами использовано более 18,4 тыс. кг взрывчатых веществ. На 9 участках общей протяженностью 637 км помощь в разрушении льда оказывают ледоколы", - добавили в министерстве.

Всего к проведению противопаводковых мероприятий привлекаются 280 человек и 134 единицы техники.

МЧС РФ
Новости

Песков заявил, что соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

 Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

Сервис посадки на поезд по биометрии запущен в РФ

Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

 Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

В Петербурге арестован подозреваемый в попытке передать иностранцу детали для подлодки

В европейской части России восстановлен доступ к услугам спутникового ТВ

Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету

 Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету

Правительство утвердило план по реализации Стратегии государственной национальной политики

Краснов высоко оценил цифровизацию российского правосудия

Рынок акций РФ открылся снижением на новостях о временном прекращении ударов по Ирану
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1474 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8942 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
