Кассация оставила ТД "Кремлевский" без компенсации от "Мираторга" за знак "Кремлевский"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) поддержал отказ судов нижестоящих инстанций в иске к ООО "Торговая компания "Мираторг"" о взыскании в пользу ФГУП "Торговый дом "Кремлевский"" Управления делами президента 167,5 млн рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "Кремлевский" (№ 283007).

Как сказано в картотеке суда, дело рассматривалось по кассационной жалобе ТД "Кремлевский".

ФГУП "ТД "Кремлевский"" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "Торговая компания "Мираторг"" о взыскании 166,2 млн рублей компенсации и 1,3 млн рублей госпошлины. Суд 6 октября 2025 года отказал в иске, Десятый арбитражный апелляционный суд 3 декабря оставил отказ в силе.

ФГУП является правообладателем товарного знака "Кремлевский", зарегистрированного 28 февраля 2005 года в отношении товаров 29-го (продукты животного происхождения), 30-го (кофе, чай) и 31-го (сельхозпродукты) классов МКТУ.

В обоснование требований, заявленных в иске, ФГУП указало, что ему стало известно о нарушении его исключительного права на "товарный знак ответчиком посредством использования обозначения, сходного со спорным средством индивидуализации до степени смешения, для однородных товаров и услуг".

25 декабря 2023 года ООО "Мираторг-Курск", выступавшее дистрибьютором продукции "сервелат "Кремлевский", перечислило в адрес ФГУП компенсацию в размере 5 млн рублей.

Тогда ФГУП обратилось в Арбитражный суд Курской области с требованием к ООО "Мираторг-Курск" о выплате компенсации в размере 161,2 млн рублей.

Арбитражный суд Курской области решил взыскать с ООО "Мираторг-Курск" компенсацию в размере 2 млн рублей, а также расходы по уплате госпошлины в размере 2,5 тыс. рублей. Компенсация была взыскана за период с 31 октября 2023 года. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в мае 2025 года решение отменил, в иске отказал.

Президиум СИПа в июле 2025 года оставил отказ в силе.

ФГУП "ТД "Кремлевский" создано в 2000 году, осуществляет широкий спектр услуг в сферах управления интеллектуальной собственностью, торговли, таможенного дела, закупок и недвижимости.

"Мираторг" основан в 1995 году. В его состав входят свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою и переработке продукции, выпуску полуфабрикатов и готовой продукции, растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.