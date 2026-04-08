Военные сообщили о продвижении группировки "Восток" в глубину украинской обороны

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" за сутки продвинулась в глубину обороны вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Романки, Покровское, Добропасово, Великомихайловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Новоселовка, Розовка Любицкое Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в течение суток украинская армия потеряла здесь свыше 200 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, пять автомобилей и склад боеприпасов.

Новость дополняется