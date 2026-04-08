В Петербурге арестован подозреваемый в попытке передать иностранцу детали для подлодки

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге пресечена попытка незаконного экспорта продукции военного назначения, сообщило региональное управлене ФСБ.

"Пресечена попытка передачи представителю иностранного государства комплектующих для ремонта дизельного двигателя, являющегося составной частью дизельгенератора - главной энергетической установки дизельэлектрических подводных лодок проекта "Варшавянка". Перемещение продукции за рубеж допущено не было", - говорится в сообщении.

По факту возбуждено дело о незаконном экспорте или передаче товаров или технологий, вооружения или военной техники.

Подозреваемый задержан и арестован.