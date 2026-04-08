Бывшему редактору Ura.ru Аллаярову продлили арест еще на три месяца

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд продлил на три месяца арест бывшему редактору Ura.ru Денису Аллаярову, обвиняемому в даче взятки, отказавшись смягчить меру пресечения, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Аллаяров просил перевести его под домашний арест или освободить под запрет определенных действий.

вину признал. Очевидно, что скрываться не собираюсь. В СИЗО за мной вроде бы никаких нарушений замечено не было. (...) Спокойно готов дождаться приговора, понести ответственность за то, что реально совершил", - сказал он.

Адвокат Михаил Толмачев заявил, что сейчас его подзащитный не трудоустроен. Однако, по его словам, представлен документ, что работодатель готов принять Аллаярова на работу, в том числе на более высокую должность. Журналистам Толмачев уточнил, что речь идет об Ura.ru.

Аллаяров находится под стражей с 6 июня 2025 года.

Стадия судебного следствия окончена, исследованы доказательства, допрошены свидетели по уголовному делу. Следующее заседание назначено на 20 апреля.

По версии следствия, Аллаяров перевел своему дяде, бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 УМВД по Екатеринбургу Андрею Карпову, 120 тысяч рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок городского УМВД для последующей публикации содержащейся в них информации. Бывшему редактору инкриминируется ч.3 ст.291 УК (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

25 ноября 2025 года Верх-Исетский суд признал Карпова виновным в превышении должностных полномочий (п."е" ч.3 ст.286 УК) и получении взятки в значительном размере (ч.3 ст.290 УК) и приговорил к четырем годам условно. Решение вступило в силу.

 Песков заявил, что соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

 Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

 Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

 Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету

