МИД РФ выразил протест послу Японии из-за соглашения Токио и Киева по БПЛА

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Посол Японии в Москве Акира Муто в среду был вызван в МИД РФ, ему выражен протест в связи с японо-украинским соглашением по БПЛА, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Сегодня в МИД РФ был вызван посол Японии. Ему был выражен протест в связи с опубликованной информацией о заключении компанией Terra Drone Corporation, штаб-квартира ее находится в Токио, инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников", - сообщила она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что "главе японской дипмиссии было указано, что систематические преступные провокации со стороны киевского режима с использованием беспилотников против гражданских объектов и мирных граждан по территории России дают нам основания рассматривать такой шаг, как откровенно враждебный и наносящий ущерб интересам нашей страны в сфере безопасности, включая защиту мирного населения".

"При обсуждении тематики текущего состояния российско-японских связей, с нашей стороны было акцентировано, что вследствие недружественной политики официального Токио, которая к сожалению проводится и новым кабинетом Такаити, отношения между двумя странами деградировали до беспрецедентно низкого уровня. Мы акцентировали также, что если японская сторона действительно заинтересована в возобновлении межгосударственного диалога, ей необходимо не на словах, а конкретными практическими делами демонстрировать такое стремление", - сказала Захарова.