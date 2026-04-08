МИД РФ выразил протест послу Японии из-за соглашения Токио и Киева по БПЛА

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Посол Японии в Москве Акира Муто в среду был вызван в МИД РФ, ему выражен протест в связи с японо-украинским соглашением по БПЛА, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Сегодня в МИД РФ был вызван посол Японии. Ему был выражен протест в связи с опубликованной информацией о заключении компанией Terra Drone Corporation, штаб-квартира ее находится в Токио, инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников", - сообщила она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что "главе японской дипмиссии было указано, что систематические преступные провокации со стороны киевского режима с использованием беспилотников против гражданских объектов и мирных граждан по территории России дают нам основания рассматривать такой шаг, как откровенно враждебный и наносящий ущерб интересам нашей страны в сфере безопасности, включая защиту мирного населения".

"При обсуждении тематики текущего состояния российско-японских связей, с нашей стороны было акцентировано, что вследствие недружественной политики официального Токио, которая к сожалению проводится и новым кабинетом Такаити, отношения между двумя странами деградировали до беспрецедентно низкого уровня. Мы акцентировали также, что если японская сторона действительно заинтересована в возобновлении межгосударственного диалога, ей необходимо не на словах, а конкретными практическими делами демонстрировать такое стремление", - сказала Захарова.

Мария Захарова МИД РФ Япония
Песков заявил, что соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

 Песков заявил, что соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

 Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

Сервис посадки на поезд по биометрии запущен в РФ

Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

 Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

В Петербурге арестован подозреваемый в попытке передать иностранцу детали для подлодки

В европейской части России восстановлен доступ к услугам спутникового ТВ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1482 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8944 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
