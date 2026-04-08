РФ может создать консорциум для вылова рыбы в зонах иностранных государств

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил подумать над созданием в РФ консорциума для работы российских рыбаков в зонах иностранных государств.

"Можно подумать о создании некоего консорциума для работы в иностранных зонах, в который бы, кроме "ДРУКа" (АО "Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания", которая управляет переданными государству по иску Генпрокуратуры активами "крабового короля" Олега Кана и его окружения - ИФ), входили бы коммерческие предприятия", - заявил Шестаков на заседании коллегии ведомства в среду.

Напомнив о Большой Африканской экспедиции, которая завершилась в этом году, глава Росрыболовства заявил, что она стала важным событием для отрасли, поиском новых перспектив для отечественного флота. Исследования проведены в водах шести стран, получены актуальные данные о запасах. "Между нашими компаниями уже закреплены доли квот на добычу в Марокканской зоне. В ближайшее время начнется освоение как в водах Марокко, так и в водах Мавритании", - сказал он. - Кроме того, по итогам проведенных переговоров перед нами открыты промысловые возможности в зоне Сьерра-Леоне".

"Считаю, что есть возможность осуществления промысла в водах еще нескольких государств. Для этого необходима активная позиция рыбаков. Локомотивом может выступить "Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания". Здесь есть и мощности, и государственная поддержка", - заявил Шестаков.

По данным Росрыболовства, в 2025 году в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 502,8 тыс. тонн рыбы и других биоресурсов, что на 1% больше, чем в 2024 году, в том числе в зонах иностранных государств - около 265 тыс. тонн (на 8,5% меньше).