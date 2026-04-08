Лавров примет участие в заседании СМИД СНГ 17 апреля в Москве

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе в Москве примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17 апреля в Москве глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, главы внешнеполитических ведомств "обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, обсудят приоритетные направления работы в формате сотрудничества, в том числе в контексте отмечаемого в этом году 35-летия СНГ".

По итогам встречи ожидается принятие ряда решений, направленных на повышение внешнеполитической координации, расширения взаимодействия в правоохранительной, культурно-гуманитарной сферах, добавила Захарова.

"Предполагается, что министры рассмотрят вопросы о придании статуса базовых организаций государств-участников СНГ двум российским образовательным учреждениям. Будут подведены итоги выполнения в 2025 году плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ и программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников сотрудничества", - отметила официальный представитель МИД РФ.