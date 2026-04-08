Комитет Госдумы уточнил правила любительской рыбалки в Сибири и на Дальнем Востоке

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по аграрным вопросам доработал ко второму чтению законопроект № 994236-8 о любительском рыболовстве и закрепил на постоянной основе возможность выделения рыболовных участков для любительской рыбалки в пяти бассейнах: Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском и Западно-Сибирском.

В первом чтении законопроект предлагал точечную поправку в действующее законодательство - добавление Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна к перечню территорий, где допускается выделение рыболовных участков для организации любительской рыбалки. Сейчас такая возможность есть в четырех бассейнах: Байкальском, Дальневосточном, Северном и Восточно-Сибирском, но регулируется она временными, переходными нормами закона о любительском рыболовстве (№ 475-ФЗ), действующими с 2020 года. Ко второму чтению предлагается закрепить этот режим на постоянной основе и также включить в этот перечень Западно-Сибирский бассейн. Рыбалка на выделенных участках, как и прежде, будет осуществляться по путевкам, а конкретные водные объекты для выделения участков определит правительство по представлению глав регионов.

Кроме того, законопроект дополнен поправками в закон о рыболовстве: уточняется содержание договора пользования рыболовным участком.

Во втором чтении он может быть рассмотрен 14 апреля.

В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2027 года.

Закон о любительском рыболовстве, вступивший в силу с 2020 года, установил принцип свободной и бесплатной рыбалки на водоемах общего пользования. Исключение сделано для отдаленных регионов с запасами ценных видов рыб, там допускается выделение рыболовных участков, где рыбалка ведется по платным путевкам, а пользователь участка обязан охранять ресурс и заниматься зарыблением.