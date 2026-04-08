Роспотребнадзор потребовал от АКИТ принять меры после сообщений о продаже крема с бензолом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор принимает меры после появления сообщений о наличии в обороте на маркетплейсах французского крема, предположительно содержащего бензол, также направлено требование Ассоциации компаний интернет-торговли о необходимости принятия мер, направленных на недопущение дистанционной реализации опасной продукции.

"В связи с появившейся в СМИ информацией о наличии в обороте на маркетплейсах французского крема La Roche-Posay, содержащего, предположительно, бензол, Роспотребнадзор принимает меры в рамках действующего законодательства РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства в Мах.

Кроме того, Роспотребнадзор направил официальное письмо в адрес Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) с требованием "довести до участников рынка электронной торговли информацию о необходимости принятия мер, направленных на недопущение дистанционной реализации продукции, не соответствующей требованиям законодательства и потенциально создающей риски для здоровья населения".