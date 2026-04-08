Поиск

Стартовый комплекс для ракеты "Иркут" будет создан на космодроме Плесецк

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - На космодроме Плесецк создадут ракетный комплекс для ракеты-носителя "Иркут", сообщил начальник отдела многоразовых средств выведения "Роскосмоса" Александр Давыдов на форуме активной молодежи "Роскосмоса" "Команда будущего" в МАИ.

"На космодроме "Плесецк" будет создан ракетный комплекс с ракетой-носителем "Иркут", в основу которого положено использование перспективных технических решений, среди которых можно выделить многоразовые жидкостные ракетные двигатели", - сказал Давыдов.

30 сентября 2021 года в отчете "Роскосмоса" за 2020 год говорилось, что госкорпорация работает над созданием мобильного космического ракетного комплекса "Иркут" со сверхлегкой ракетой-носителем. "В отчетном году продолжены .... разработка универсального подвижного (перебазируемого) космического ракетного комплекса с PH сверхлегкого класса КРК "Иркут", - говорилось в документе.

Иркут Плесецк Роскосмос МАИ Александр Давыдов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

Кремль надеется, что у США вскоре появится больше времени для работы над урегулированием на Украине

Сервис посадки на поезд по биометрии запущен в РФ

Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

В Петербурге арестован подозреваемый в попытке передать иностранцу детали для подлодки

В европейской части России восстановлен доступ к услугам спутникового ТВ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1482 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8944 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
