Стартовый комплекс для ракеты "Иркут" будет создан на космодроме Плесецк

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - На космодроме Плесецк создадут ракетный комплекс для ракеты-носителя "Иркут", сообщил начальник отдела многоразовых средств выведения "Роскосмоса" Александр Давыдов на форуме активной молодежи "Роскосмоса" "Команда будущего" в МАИ.

"На космодроме "Плесецк" будет создан ракетный комплекс с ракетой-носителем "Иркут", в основу которого положено использование перспективных технических решений, среди которых можно выделить многоразовые жидкостные ракетные двигатели", - сказал Давыдов.

30 сентября 2021 года в отчете "Роскосмоса" за 2020 год говорилось, что госкорпорация работает над созданием мобильного космического ракетного комплекса "Иркут" со сверхлегкой ракетой-носителем. "В отчетном году продолжены .... разработка универсального подвижного (перебазируемого) космического ракетного комплекса с PH сверхлегкого класса КРК "Иркут", - говорилось в документе.