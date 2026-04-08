Глава Нововоронежа задержан по делу о взятке спустя неделю после назначения

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Бывший заместитель главы одного из районов Воронежской области обвиняется в получении взятки, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в апреле 2024 года обвиняемый, занимая должность заместителя главы района, получил взятку в размере 160 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за содействие в заключении муниципальных контрактов на оказание услуг по строительному контролю, а также за покровительство деятельности данной фирмы.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По информации местных СМИ, речь идет о бывшем заместителе главы Павловского района Воронежской области Юрии Черенкове. С 1 апреля текущего года указом губернатора он был назначен исполняющим полномочия главы города Нововоронежа.