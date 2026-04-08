Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта временно ограничено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) Военно-Грузинская дорога закрыта для движения всех видов автотранспортных средств с 21:10 по московскому времени 8 апреля до 7:00 по московскому времени 30 марта", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

Как сообщалось, дорога была закрыта для грузовиков с 19:10 по московскому времени 8 апреля из-за невозможности обеспечения безопасного проезда.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

