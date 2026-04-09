"Росатом" заявил о готовности помочь Ирану с вывозом высокообогащенного урана

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Росатом" готов помочь решить проблему вывоза высокообогащенного урана из Ирана, предложения Москвы остаются "на столе", заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Наше предложение остается "на столе", его неоднократно высказывал президент РФ. Для нас нет проблемы с согласия иранской стороны забрать уран, понизить его обогащение, расплатиться с иранскими друзьями природным ураном, деньгами или другими интересными для них поставками", - сказал Лихачев, которого цитирует канал "Страна Росатом".