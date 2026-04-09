Против редакции "Новой газеты" возбудили уголовное дело

Обыски в московском офисе редакции "Новой газеты"
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Столичная полиция расследует уголовное дело о незаконном использовании и передаче информации о персональных данных граждан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"10 марта на основании собранных материалов следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 272.1 УК РФ, по факту незаконного использования, передачи, сбора и хранения компьютерной информации, содержащей персональные данные", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что установили "круг лиц, обращавшихся за персональными данными к незаконным информационным ресурсам".

"В ходе мониторинга средств информации и сети Интернет сотрудниками полиции было установлено, что при подготовке информационных статей и материалов негативного содержания в отношении граждан России используются информационные ресурсы с персональными данными", - пояснили в главке.

Полицией установлено, что "за 2025-2026 гг. на частных ресурсах хранения персональных данных осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в телеграм-каналах".

В настоящее время сотрудниками московской полиции продолжаются следственные действия, в том числе проведение обысков, заявили в МВД.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, речь идет о редакции "Новой газеты".

Ранее издание заявило о проведении в помещении редакции следственных действий сотрудниками правоохранительных органов в масках; о причине обыска "Новой газете" не было известно.

"Новая газета" была основана в 1993 году. В 2022 году по решению суда регистрация ее печатной версии в качестве СМИ была признана недействительной. Сотрудники издания продолжают работу.


