Поиск

В Екатеринбурге введут еще 12 зон, закрытых для электросамокатов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге в 2026 году количество зон, в которых запрещено движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), увеличится с десяти до 22, сообщил на пресс-конференции начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети горадминистрации Владимир Галаков.

"В текущем году появятся еще 12 запретных зон. Среди них парки, набережные и т.д. В общей сложности будет 22 зоны запрета. (...). Также мы предложили операторам рассмотреть возможность ограничения скоростного режима, ПДД позволяет двигаться со скоростью 25 км/ч, а мы предложили рассмотреть возможность двигаться со скоростью 20 км/ч", - сказал он.

Кроме того, ограничена скорость до 10 км/ч на территории вокруг зоопарка, в Харитоновском саду, в парке Павлика Морозова, парке Камвольного комбината, сквере Авета Тертеряна и в ряде других парков, а также на алее по ул. Посадская.

Также Галаков отметил, что впервые внесена в соглашение обязанность операторов кикшеринга соблюдать ограничения движения СИМов на территориях, обозначенные дорожными знаками 3.35 (движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено).

Начальник ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Роман Ярыш сообщил, что количество СИМ в Екатеринбурге в 2025 году выросло на 4 тысячи единиц, а количество нарушителей - на 1,2 тысячи.

"В 2024 году на нашей площадке установили около 12 тысяч средств индивидуальной мобильности, в 2025 уже 16 тысяч единиц. Кроме того, в 2024 году выявлено 3,8 тысячи нарушителей, управляющих средствами индивидуальной мобильности, в 2025 эта цифра достигла 5 тысяч", - отметил Ярыш.

Таким образом, количество СИМов выросло на 33,33%, а количество нарушителей - на 31,6%.

Также Ярыш отметил, что в 2025 году в Екатеринбурге зарегистрировано 127 ДТП со средствами индивидуальной мобильности, в которых 4 человека погибли и 128 получили травмы различной степени тяжести. Если учитывать только ДТП, случившиеся по вине водителей СИМов, то в 2025 году зарегистрировано 76 происшествий, где 3 человека погибли и 75 пострадали.

Мэрия Екатеринбурга ранее заключила с кикшеринговыми компаниями соглашение, по которому город был разделен на несколько территорий, соответствующих тому или иному скоростному режиму. На некоторых территориях проезд на электросамокатах был запрещен. Речь о парках имени Маяковского, "Зеленая роща", "Эльмаш", "Уралмаш", имени Энгельса, дендропарк на улице 8 Марта, Олимпийская набережная от улицы Челюскинцев до дворца игровых видов спорта, мост через реку Исеть по улице Челюскинцев.

Екатеринбург Маяк Исеть Уралмаш Харитоновский сад Эльмаш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

