Путин подписал законы о повышении безопасности критической информационной инфраструктуры

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал законы, направленные на повышение безопасности критической информационной инфраструктуры.

Новые законы, опубликованные на официальном портале правовой информации, вносят соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.

Одним из законов конкретизируется содержание статьи 274.1 УК РФ "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ", дополняя ее перечнем последствий от противоправных действий. Преступлением будет считаться неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, если он повлек уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ.

Примечание в тексте закона указывает, что лицо, совершившее такое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию преступления, в том числе предприняло необходимые меры по сохранению следов неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ.

Другой закон дополняет КоАП РФ нормой об ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов критической информационной инфраструктуры РФ. Согласно закону, максимальные штрафы за такое правонарушение будут достигать до 500 тыс. рублей для юридических лиц.