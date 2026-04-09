В Костромской области территорию у села Гнездниково оцепили из-за обломков БПЛА

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Костромской области у села Гнездниково Солигаличского района нашли обломки БПЛА, территорию там оцепили, сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

"Обломки беспилотника обнаружены сотрудниками местного отдела полиции - в поле, в 200-х метрах от жилых домов - во время планового обхода территории, - уточнил он. - Обломки аппарата могут содержать взрывчатое вещество, поэтому район оцеплен силами оперативных служб".

По его данным, БПЛА был уничтожен достаточно давно, однако его обломки нашли только сейчас. На место происшествия выехала группа разминирования.

Ситников напомнил, что съемка БПЛА или работы ПВО, а также распространение этих кадров запрещены.

ПВО Гнездниково Солигаличский район Сергей Ситников Костромская область
В Муроме выявили 106 случаев острой кишечной инфекции

Против редакции "Новой газеты" возбудили уголовное дело

 Против редакции "Новой газеты" возбудили уголовное дело

Музыкант Семен Слепаков стал фигурантом уголовного дела

В Дагестане остаются подтопленными почти 1100 домов

 В Дагестане остаются подтопленными почти 1100 домов

Завершающий этап эвакуации сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер" пока не отменен

Верховный суд РФ признал экстремистским международное движение "Мемориал"

 Верховный суд РФ признал экстремистским международное движение "Мемориал"

Россия передала Украине тысячу тел погибших военных

Путин пока не принимал решений о пасхальном перемирии с Украиной

 Путин пока не принимал решений о пасхальном перемирии с Украиной

Часть пакета Башкирии в "Башнефти" в прогнозный план приватизации не вошла

 Часть пакета Башкирии в "Башнефти" в прогнозный план приватизации не вошла
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8959 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 109 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов