В Костромской области территорию у села Гнездниково оцепили из-за обломков БПЛА

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Костромской области у села Гнездниково Солигаличского района нашли обломки БПЛА, территорию там оцепили, сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

"Обломки беспилотника обнаружены сотрудниками местного отдела полиции - в поле, в 200-х метрах от жилых домов - во время планового обхода территории, - уточнил он. - Обломки аппарата могут содержать взрывчатое вещество, поэтому район оцеплен силами оперативных служб".

По его данным, БПЛА был уничтожен достаточно давно, однако его обломки нашли только сейчас. На место происшествия выехала группа разминирования.

Ситников напомнил, что съемка БПЛА или работы ПВО, а также распространение этих кадров запрещены.