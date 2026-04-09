Россия и Китай обсуждают сотрудничество на низкой околоземной орбите

Замглавы "Роскосмоса" Сергей Крикалев заявил об интенсивном обмене информацией по этой теме между РФ и КНР

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Китай обсуждали сотрудничество на низкой околоземной орбите, некоторые вопросы остались открытыми, сообщил замгендиректора "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"У нас шел интенсивный обмен информацией, как взаимодействовать на низкой околоземной орбите, мы оставили некоторые вопросы пока открытыми", - сказал Крикалев журналистам, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Китаем.

"При полётах в дальний космос очень даже оно возможно (сотрудничество - ИФ) и даже желательно", - сказал он.