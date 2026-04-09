Поиск

Минобороны РФ заявило об ударах по связанным с ВСУ объектам ТЭК

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли удары по топливно-энергетическим объектам, которые используются армией Украины, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.

По информации Минобороны РФ, в течение суток ударам подверглись позиции вооруженных сил Украины в 153 районах.

В военном ведомстве также заявили, что средства противовоздушной обороны в течение суток сбили семь управляемых авиационных бомб ВСУ, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 339 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

