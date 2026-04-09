Минобороны РФ сообщило об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад", "Южная" и "Центр" в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации, группировка "Восток" продвинулась в глубину украинской обороны, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Новодмитровка и Хотень Сумской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в Харьковской области за сутки группировкой нанесено поражение подразделениям четырех украинских бригад в районах Покаляного, Рубежного, Зыбино, Липцов, Ветеринарного, Волчанских Хуторов и Терновой.

"Противник потерял более 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и десять складов материальных средств", - сообщили в российском военном ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Паламаревка, Боровая, Нечволодовка Харьковской области, Щурово, Святогорск, Старый Караван и Красный Лиман Донецкой Народной Республики", - сообщило Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне действий группировки составили за сутки до 190 военнослужащих, уничтожено пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Диброва, Краматорск, Ильиновка, Артема и Константиновка Донецкой Народной Республики", - проинформировало министерство обороны.

По данным военных, армия Украины в течение суток потеряла здесь свыше 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Также "Южной" группировкой уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" (запрещенная организация в РФ - "ИФ") и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Завидово-Кудашево, Гулево, Кутузовка, Новоалександровка, Красноподолье, Водянское, Приют, Красный Кут, Белицкое, Сергеевка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области", - сообщили в Минобороны РФ.

Потери украинских сил, по информации ведомства, за сутки составили более 325 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Воздвижевка, Копани, Общее, Новоселовка, Любицкое Запорожской области, Покровское, Добропасово и Великомихайловка Днепропетровской области", - сказали в министерстве обороны.

Там сообщили, что украинская армия на этих участках потеряла в течение минувших суток свыше 315 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и десять автомобилей.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кушугум, Григоровка, Запорожец, Орехов Запорожской области и города Херсон. Уничтожены до 55 военнослужащих", - сообщило военное ведомство.

Также армия Украины потеряла здесь 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщили российские военные.

Минобороны РФ
