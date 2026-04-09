Путин подписал закон о праве таксистов оформлять краткосрочные полисы ОСГОП

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий таксистам оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) сроком не менее одного дня и до одного года.

Закон, опубликованный в четверг на официальном портале правовой информации, предусматривает, что краткосрочные полисы ОСГОП могут оформляться для физлиц - самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП), работающих в сфере пассажирских перевозок такси, минимальный срока такого договора - 1 день.

"При осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси срок действия договора обязательного страхования может быть менее года, но не может быть менее одного дня в случае, если перевозчиком является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому в соответствии с законодательством РФ предоставлено право на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси", - говорится в законе.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин пояснил журналистам, что в настоящее время договор ОСГОП можно заключить только на длительный срок - один год, "в результате, человек, который не занимается такими перевозками на постоянной основе, а делает это только в качестве подработки, вынужден существенно переплачивать за страховой полис".

"С просьбой урегулировать этот вопрос к нам обращались представители отрасли, и депутаты подготовили инициативу, согласно которой с 1 сентября этого года перевозчики-физлица и ИП для осуществления перевозок пассажиров и багажа легковым такси смогут заключать договор обязательного страхования на срок менее года, но не менее одного дня. В зависимости от срока действия краткосрочного договора обязательного страхования страховщиком будет устанавливаться понижающий коэффициент страховых тарифов к общему размеру страховой премии", - сказал Игошин.

По его словам, "эти решения позволяют поддержать важную для развития малого и среднего предпринимательства отрасль - а значит, сохранить и приумножить рабочие места и налоговые поступления в бюджеты всех уровней".