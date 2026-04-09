Путин заявил, что от эффективности космических программ зависит обеспечение безопасности РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Инновационное развитие России, обеспечение ее безопасности и обороноспособности напрямую зависят от эффективной реализации космических программ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"От эффективной реализации космических программ прямо зависят инновационное развитие России, повышение уровня и качества жизни людей, обеспечение обороноспособности и безопасности государства, суверенитет Отечества", - говорится в телеграмме президента участникам, организаторам и гостям первого Российского космического форума, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что развитие ракетно-космического комплекса, укрепление его научного, кадрового, технологического потенциала в числе безусловных приоритетов. "Подчеркну: чтобы двигаться вперёд, удерживать лидирующие позиции в сфере освоения космоса, исключительно важно объединять на этом стратегическом направлении усилия государства, бизнеса, исследовательских команд, совместно решать масштабные, востребованные временем задачи по совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры отрасли. Наращивать группировку спутников, широко внедрять новые материалы, цифровые и ядерные технологии", - говорится в телеграмме.

Путин напомнил, что в этом году весь мир отмечает 65-летие легендарного полёта Юрия Гагарина. "Этот исторический старт стал одним из грандиозных событий ХX столетия, открыл новую эпоху в истории цивилизации. Мы искренне гордимся несколькими поколениями талантливых учёных, конструкторов, космонавтов, военных и гражданских специалистов, стоявших у истоков национальной космической программы, вписавших яркие, героические страницы в летопись её побед и достижений", - отметил президент.

