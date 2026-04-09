Аэропорт Калуги и московские Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили работу

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский и калужский Грабцево снова принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации.

"Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, опубликованном в канале Росавиации в мессенджере Max.

В настоящее время аналогичные ограничения действуют в аэропортах Казани, Чебоксар, Иваново, Череповца и Ярославля.