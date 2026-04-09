Четыре человека ранены после атак БПЛА на Белгородскую область

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя, включая ребенка, пострадали в результате атак дронов на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Двое - мужчина и женщина - пострадали от удара дрона сегодня на участке автодороги Белгород - Шебекино. Еще один мужчина получил ранение в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль на той же трассе. Также в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратилась 15-летняя девочка, которая получила минно-взрывную травму, ушиб, ссадины ног при атаке дрона в селе Нежеголь", - написал Гладков в своем канале в мессенджере Max.

Пострадавшие госпитализированы, добавил глава региона.

Также атакам БПЛА подверглись Шебекинский, Борисовский и Грайворонский округа, где повреждения получили здания и автомобили.

